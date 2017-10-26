وزير البترول المصري يبحث وسفير إيطاليا سبل تعزيز العلاقات المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الحكومة المصرية أن وزير البترول طارق الملا بحث مع السفير الإيطالى بالقاهرة، جامباولو كانتينى، “سبل زيادة تعزيز ودعم العلاقات المشتركة وموقف الشراكات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة”.

وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان إلى أن “الوزير ثمّن دور الاستثمارات الإيطالية بقطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف، والتى يأتى على رأسها شركة إينى وتنفيذها مشروع تنمية حقل (ظهر) العملاق وشركة أديسون ومشروعاتها التنموية بمنطقة أبى قير البحرية، وكذلك الخبرة المتميزة لشركة تكنيب فى مجال تنفيذ المشروعات، ومن أهمها مشروعى توسعات ميدور وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول”.

وذكر البيان أن “الوزير اكد على أن العلاقات المصرية الإيطالية وخاصة فى مجال البترول، والممتدة منذ خمسينات القرن الماضى، تعد نموذجاً متميزاً للتعاون الجاد بين الجانبين ولها مساهمة إيجابية فى تعزيز العلاقات المشتركة”. كما “استعرض الوزير خلال اللقاء قانون الغاز الجديد وتأثيره فى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض مصر”، وفق البيان

ونقلت وزارة النفط المصرية عن الدبلوماسي الإيطالى “الإعراب من جانبه عن سعادته بالتواجد فى مصر وتقدير بلاده العميق للعلاقات المشتركة بين البلدين ، وخاصة فى المجالات الاقتصادية والتى يأتى فى مقدمتها التعاون مع قطاع البترول”.