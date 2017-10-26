إحصائيات عن المهاجرين بإيطاليا: المسيحيون أغلبية والتواجد الإسلامي لا يشكل غزوا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات إحصائية بأن الجالية المسيحية تشكل أكثر من نصف المهاجرين المقيمين في البلاد (حوالي 5.3 مليون نسمة)، بينما يشكل المسلمون ثلثهم، وهي نسبة “لا تبرر، بالتالي، مخاوف غزو إسلامي ومواقف عداء بحقهم”، حسبما نوه معدو الملف عن الهجرة لعام 2017، الصادر عن مركز (إيدوس) للدراسات والبحوث.

وحسب التقرير الإحصائي، فإنه “منذ أوائل الألفية الجديدة، تبقى أغلبية واضحة للمسيحيين (53% من المهاجرين في إيطاليا)، بغالبية أرثوذكسية (1.5 مليون نسمة)، يليهم الكاثوليك (حوالي مليون نسمة) والبروتستانت وغيرهم من المجتمعات المسيحية (250 ألف نسمة).

وتشكل نسبة المسلمين-وفق التقرير الإحصائي- “ما يعادل ثلث الوجود الأجنبي بأكمله (1.6 مليون نسمة)، التي لا تبرر الخوف من الغزو والموقف ضد الإسلام”.

وبالنسبة لمعتنقي الديانات الشرقية، “يشكل الهندوس 3.0٪ من مجمل الوجود الأجنبي (150800 نسمة)، يليهم البوذيون بمعدل 2.3% من الأجانب (113900 نسمة )”، إضافة إلى أقليات دينية أخرى وملحدين.