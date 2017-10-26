سوريات معارضات يؤسسن “الحركة السياسية النسائية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقدت مجموعة من الناشطات السوريات المعارضات والمهتمات بالشأن السياسي، بينهن باحثات وأكاديميات وحقوقيات، من خلفيات فكرية وسياسية متنوعة، مؤتمراً في العاصمة الفرنسية باريس لتأسيس (الحركة السياسية النسوية السورية).

واستمر المؤتمر من 22 ولغاية 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وأعلنَّ اليوم (الخميس) عن المخرجات التي توصّلن إليها في نهاية اجتماعهن.

وشددت الناشطات على أن هدفهن “بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على أسس المواطنة المتساوية، دون تمييز بين مواطنيها على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة أو المنطقة أو أي أساس كان”. وتحدثت المخرجات عن “دولة القانون التي تساوي بين نسائها ورجالها دون تمييز، بضمانة دستور ضامن لحقوق النساء، يكون أساسًا لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على جميع الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية السيداو”.

وفي تفاصيل المخرجات، أكّدن على أنهن “سيعلمن للالتزام بالحل السلمي والسياسي في سورية، ولتكون مرجعية المفاوضات بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، ولرفع تمثيل النساء إلى نسبة لا تقل عن 30% في جميع مراكز صنع القرار، ولتكون المحاسبة والعدالة الانتقالية جزء لا يتجزأ من الانتقال السياسي”.

وتضمنت المخرجات الدعوة لـ”إيجاد حل للمسألة الكردية يضمن حقوق الجميع، وأن تُحكم المرحلة الانتقالية بمبادئ دستورية متوافقة مع منظور الجندر، ولجعل ملفات حماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وضمان عودة طوعية كريمة للنازحين واللاجئين أولوية في عمل الحركة وغير قابلة للتفاوض”.

وعلى النطاق العملي، وضعت المجتمعات خطة عمل “مرحلية وطويلة الأمد”، تستند في الوقت الراهن إلى “التواجد على الأرض في الداخل السوري ودول اللجوء، والتفاعل مع جميع المنظمات النسوية والحقوقية السورية” لإيصال مطالبهن إلى “ساحات القرار السياسي وتسليط الضوء على نشاطاتهم في أماكن عملهم”.

وأعلنت (الحركة السياسية النسوية) السعي لـ”إجراء لقاءات دورية للحركة بشكل فصلي، والسعي لجذب المزيد من الأعضاء الجدد، ونشر الوعي عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في جميع الأوساط وخاصة بين النازحين واللاجئين، والقيام بحملات إعلامية لكسب التأييد من القاعدة الشعبية السورية والرأي العام العالمي، وكذلك السعي لتثبيت نسبة 30% كمشاركة نسائية في هيئات وأروقة التفاوض حول مستقبل سورية”.