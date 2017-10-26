تقرير إيطالي: مقاطعة لاتسيو الثانية من حيث المهاجرين المقيمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إحصائي عن الهجرة في إيطاليا أن مقاطعة لاتسيو (وسط) هي الثانية بعد لومبارديا (شمال) من ناحية حضور الرعايا الأجانب، حيث تستضيف 662،927 مهاجرا مقيماً بشكل قانوني.

وذكر تقرير مركز (إيدوس) للدراسات والبحوث، حول إحصائيات الهجرة لعام 2017، والذي أعده بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، أنه “من ناحية توزيع المهاجرين على كبرى المدن، تأتي روما بالمرتبة الأولى (544،956)، تليها ميلانو (446،923)”، مبينا أن “التغيّر بأعداد المهاجرين مقارنة بالعام السابق كان إيجابيا بنسبة 2.8٪ في لاتسيو، وسلبيا بنسبة 0.8٪ في لومبارديا”.

وأشار تقرير (إيدوس) على وجه الخصوص، الى “وجود فجوة واسعة في الولادات بين الإيطاليين والأجانب، حيث يولد 11 طفلا بين كل ألف أجنبي في مقاطعة لاتسيو، بينما يتوقف العدد عند 8 فقط بالنسبة للايطاليين”، واختتم بالقول إنه “مع ذلك، فإن الولادات بين الأجانب التي بلغت 7314، أي بنسبة 15.4٪ من مجمل المواليد الجدد في المقاطعة، شهدت هي أيضا انخفاضا طفيفا عام 2016 بمجموعة 206 طفل”.