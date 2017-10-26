مؤتمر لمعارضين سوريين بواشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يبدأ في واشنطن اليوم مؤتمراً لمعارضين سوريين، ومن بين حضور شخصيات سياسية واقتصادية و”تكنوقراط” ورجال أعمال متواجدة في الولايات المتحدة وأخرى مدعوة من خارجها.

وأكّد القائمون على المؤتمر أو الذي يستمر يومين، أنه لن ينتج عنه أي جسم أو كيان أو تنظيم سياسي، وإنما سيبحث بالوسائل الكفيلة بالوصول لحل سياسي مرض للأزمة السورية، ويبحث في إمكانية استغلال قدرات السوريين لإيصال وجهات نظرهم للرأي العام العالمي ولدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وغيرها.

ومن المرجح وفق مصادر في المعارضة السورية، أن يُشارك في المؤتمر كمراقبين بعض المسلؤولين الأمريكيين من وارة الخارجية والكونغرس الأمريكي.

ومن الأسماء التي تم تداول أسمائها كشخصيات مدعوة للمؤتمر، جواد أبو حطب، عصام الريس، عارف دليلة، بسمة قضماني، هند قبوات، جمال سليمان، نصر الحريري، رياض حجاب، إبراهيم برو، عبد الحكيم بشار، عبد الأحد اسطيفو، ميشيل كيلو، أيمن الأصفري، وليد الزعبي، عبد القادر السنكري خالد المحاميد وغيرهم، دون أن تتمكن الوكالة من التأكد من صحة هذه القوائم.