مينّيتي: تحليل السلوك يسهم بإنقاذ حياة الناس من الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي أن تحليل السلوك البشري من شأنه أن يساعد في إنقاذ حياة الناس من الإرهاب.

هذا وقد جرى الخميس بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، تقديم المشروع التدريبي الأمني “مؤشرات ما قبل الهجوم”، الذي يهدف الى توفير مزيد من الأدوات لرجال الشرطة بتعليمهم كيفية تمييز إشارات الخطر المتعلقة بالمجرمين العاديين أو الإرهابيين، من خلال تفسير العواطف والسلوكيات البشرية.

وأضاف الوزير مينّيتي خلال اللقاء، أنه “لمواجهة هجوم ما لأحد الذئاب المنفردة، باستخدام أدوات يسهل العثور عليها في الحياة اليومية، تتقلص الأوقات المتاحة للتحرك”، لذلك فإن “إمتلاك قراءة للعناصر التي تسمح بتغيير السلوك بشكل وقائي، يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة رجال الأمن”.

وأوضح وزير الداخلية أنه “من خلال قراءة تعقيد السلوك البشري كعنصر وقائي، حققنا اليوم طفرة نحو المستقبل”، وأن “برنامجا من هذا النوع في عصرنا، ضروري للغاية لأن إمكانية كشف السلوك الفردي أمر بالغ الأهمية في مجال تنشئة عناصر أمننا”.

ولفت مينّيتي الى أن “السلوك، العناصر النفسية، ومؤشرات كالقلق وتغيّر المزاج، يمكنها أن توضح في عُشرٍ من الثانية إمكانية نجاح أو فشل هجوم ما”، مبينا “أهمية استخدام العلوم التطبيقية في مجال الوقاية من الهجمات وردعها، وإمتلاك أقصى حد من الاختصاصات إزاء التهديدات اليوم، التي لا يمكن التكهن بها مطلقا”.

وخلص مينّيتي بالإعراب عن “الشكر لجميع من عمل بالمشروع”، قائلا “لقد انجزنا اليوم خطوة نحو هدف أساسي، وهو تقليل المخاطر التي يتعرض لها رجال شرطتنا”.