مسؤولة إيطالية: البغاء كالإتجار بالبشر يُحارب بالإدماج الإجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – رأت مسؤولة إيطالية إن ظاهرة البغاء تشبه الإتجار بالبشر، والتي ينبغي مُحاربتها بالتركيز على الإدماج الإجتماعي.

واضافت رئيسة بلدية تورينو (شمال) كيارا أپّيندينو، في الجلسة الختامية لمشروع “بجانبك” حول موضوع الاتجار بالبشر، أن “كثيرين يواجهون مشكلة البغاء كما لو كانت مسألة أمنية أو ديكور حضري، إلا أنها تشبه ظاهرة الاتجار بالبشر”، التي “تتطلب مقاربة ثقافية”.

وأشارت العمدة أپّيندينو الى أن “ظاهرة الاتجار بالبشر في عاصمة مقاطعة بييمونتي، تتزايد مثل ظاهرة الاطفال والنساء الذين يلجأون الى الخدمات التي نقدمها”، واختتمت بالقول إن “التحدي الذي يواجهنا هو طرح السؤال من وجهة نظر ثقافية، والتركيز على الإدماج”.