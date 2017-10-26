كاريتاس: تفعيل عمليات تغيير محلية لمحاربة الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت منظمة كاريتاس الى تفعيل عمليات تغيير على نطاق محلي بهدف محاربة الفقر في البلاد.

وقال المدير الوطني للفرع الإيطالي لكاريتاس فرانشيسكو مارسيكو إن “التحدي اليوم لا يكمن بالإشارة الى حالات الخلل أو تجربة إجابات نموذجية”، بل “تفعيل عمليات تغيير ترمي قبل كل شيء الى بناء أنظمة إقليمية قادرة على نحو متزايد أن تواجه الفقر بشكل هيكلي ومتعددة الأبعاد”.

وذكر مارسيكو في تقرير المنظمة لعام 2017 حول سياسات مكافحة الفقر في إيطاليا، أن “بناء النظم الإقليمية المتكاملة هو التحدي الذي علينا السلوك فيه، بتوسيع هامش الوصول إلى أكثر الأوضاع هامشية واستبعادها”.

وذكر مدير كاريتاس أهدافا بثلاثة مستويات، وهي “ضمان الموارد الإضافية، لضمان كفاية المبالغ وتوسيع رعقة الأشخاص المستفيدين منها”، وكذلك “وضع خطة وطنية ملائمة لمكافحة الفقر”، وفي النهاية “القدرة على الرصد والتقييم تبرز نقاط القوة والصعوبات”.