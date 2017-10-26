فريق المراقبين الأوروبيين على استعداد للتواجد في معبر رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أكد مسؤول في مكتب الإتحاد الأوروبي في القدس استعداد المراقبين الأوروبيين للتوجه إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر حال توفر عدد من العناصر.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الإتحاد الأوروبي شادي عثمان لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن بعثة الإتحاد الأوروبي للمراقبة في معبر رفح لديها الجاهزية الكاملة لإستئناف عملها في المعبر ضمن مرجعية إتفاق المعابر لعام 2005 والمساعدة والقيام بدورها وفق الإتفاق.

وأضاف “ثمة حاجة أولا لاستلام السلطة الفلسطينية للمعابر بشكل كامل وأيضا تقديم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طلبا لوجود المراقبين الأوروبين في المعبر وفقا لما نص عليه إتفاق 2005”.

ولفت عثمان إلى أن الإتحاد الأوروبي كان يجدد سنويا لتمديد مهمة المراقبين الأوروبين على الرغم من أن المعبر كان مغلقا منذ أكثر من 10 سنوات.

هذا ويمتلك فريق المراقبين الأوروبيين مكتبا دائما في مدينة تل ابيب.