الصحة الليبية والمنظمة الدولية للهجرة: اتفاق لسد الاحتياجات الطبية لـ14 مركز إيواء مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الحصول على دعم من المنظمة الدولية للهجرة لتوفير بعض الاحتياجات الطبية لـ14 مركز لإيواء المهاجرين، بعد تقديم المركز الوطني احتياجاتهم، ليتمكنوا من تقديم الخدمة الصحية للمهاجرين وتوفير بيئة إنسانية لهم.

وأضاف النجار في تصريح خاص لوكالة (آكي) للأنباء، أن “المنظمة وعدت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس مع وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، ومسؤول الملف الصحي بالمنظمة الدولية للهجرة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الامراض، بتوفير كل الاحتياجات اللازمة من أجهزة للكشف كجهاز أشعة إكس، لفحوصات التدرن الرئوي، ومشغلات لمعامل التحاليل، وتوفير كل ما يلزم المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم كافة الخدمات الصحية للمهاجرين غير الشرعيين”.

كما اتفق الحاضرون خلال الاجتماع على “إجراء مسح طبي شامل للمهاجرين المتواجدين بمراكز الإيواء، وإجراء كشف مبكر لهم لمنع انتشار الأمراض السارية، وتوفير العلاج اللازم قبل انتشار أي مرض، والبدء في حملة تطعيمات تنطلق في الـ28 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحميراء والنكاف، وتوفير التطعيمات لكل البلاد بما في ذلك مراكز الإيواء”.