البابا: العمل المؤقت وغير الشرعي يقتلان الفرد والمجتمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى البابا فرنسيس أن العمل المؤقت وغير الشرعي يقتلان الفرد والمجتمع.

وفي رسالة فيديوية أرسلها للمجتمعين في “الأسبوع الاجتماعي الإيطالي” للكاثوليك الإيطاليين، الذي نظمه مجلس الأساقفة الإيطاليين وافتتح الخميس في عاصمة سردينا (جنوب) كالياري، أضاف البابا “إن العمل بالأسود عن طريق توظيف غير القانوني، والعمل الذي يميّز النساء ولا يشمل ذوي الإعاقة، يهين كرامة العامل”.

وأشار البابا الى أن “العمل غير المستقر يمثل جرحا مفتوحا لعديد من العمال، الذين يعيشون في خوف من فقدان وظيفتهم”، وأردف “لقد سمعت مرات عديدة هذا الكرب والألم لفقدان العمل، قلق شخص يمتلك وظيفة من أيلول/سبتمبر إلى حزيران/يونيو ولا يعرف ما اذا كان سيحصل عليه في أيلول المقبل”، مؤكدا أن “هذا الانعدام التام للاستقرار غير أخلاقي وقاتل”، إنه “يقتل الكرامة، الصحة، العائلة والمجتمع”.

ولفت البابا الى أنه “يبقى أيضا قلق الأعمال الخطرة وغير الصحية، التي تسبب كل عام في إيطاليا سقوط مئات القتلى والمعاقين”، واختتم بالقول إن “كرامة العمل هو شرط لخلق وظيفة جيدة”، تلك التي “علينا بالتالي الدفاع عنها والترويج لها”.