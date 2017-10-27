إيطاليا: تقديم اليوم الـ16 للحوار الإسلامي المسيحي بمجلس النواب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يجري في قاعة الصحافة بمجلس النواب الإيطالي الجمعة، تقديم اليوم الـ16 للحوار الإسلامي المسيحي، حول موضوع “دور المرأة في الحوار بين الأديان”.

وقال بيان للمركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، إن “الحدث الذي يتم برعاية مجلتي (ديالوغو) و (كونفرونتي)، سيتحدث فيه كل من البرلمانيَين خالد شوقي ولويجي لاكوانيتي، ممثلة الرابطة الإسلامية العالمية فاطمة زهرة بنابلي، ممثلة المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا عواطف مازيغ، رئيسة مؤسسة أعمال الكنائس الإنجيلية الميثودية في إيطاليا ميريلا مانوكّيو، ممثلة حركة فوكولاري ليتيسيا دي توري والصحافية كريمة موال”.

وخلص البيان الى القول إن “الجلسة ستدار من قبل رئيس تحرير مجلة (كونفرونتي) مصطفى الأيوبي، ومديرها كلاوديو بارافاتي”.