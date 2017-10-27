نائبة رئيس الشيوخ الإيطالي في بروكسل لمؤتمر عن النساء ضحايا الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مجلس الشيوخ الإيطالي إن نائبة الرئيس، ليندا لانتسيلوتّا ستحضر اليوم في بروكسل، المؤتمر الدولي “النساء هم أول ضحايا الإرهاب”، الذي ينعقد في مقر البرلمان الأوروبي.

وأضاف مجلس الشيوخ في بيان الجمعة، أن “لانتسيلوتّا ستلقي كلمة خلال المؤتمر”، كما “ستتلقى السيناتورة خلال أعمال الحدث، جائزة (بريكس دي لا فونداسيون) 2017، من قبل منتدى كرانز مونتانا”، وهي مؤسسة دولية غير ربحية تتخذ من سويسرا مقراً لها.

واختتم المجلس بالقول إن نائبة رئيسه “ستحظى بالجائزة لالتزامها في مجال زيادة التوعية حول النساء المهاجرات واندماجهن”.