نائب رئيس المفوضية يلتقي البابا فرنسيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن نائب رئيسها فرانس تيمرمانس، سيلتقي اليوم قداسة البابا فرنسيس خلال زيارته لإيطاليا حيث يشارك في ندوة بعنوان “المساهمات المسيحية في مستقبل المشروع الأوروبي”.

ومن المقرر أن يلقي تيمرمانس كلمة إفتتاحية مضمونها ضرورة رفع الوعي بالقيم المشتركة بين جميع الشعوب الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة، وحسب بيان للمفوضية “سيركز المسؤول الأوروبي خلال كلمته على كيفية التعامل مع تحديات المناخ والهجرة والعولمة”،

هذا ويقود المفوض تيمرمانس الحوار المنتظم القائم بين المفوضية الأوروبية والكنائس والجمعيات الدينية والطوائف غير المسيحية الموجودة في أوروبا.

ومن المنتظر أن يركز تيمرمانس على إسهامات البابا فرنسيس في بناء الجسور بين الشعوب.