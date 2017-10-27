مفوض أوروبي: نسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار يوهانس هان، عن تصميم الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكته مع مصر لدعم الاستقرار الاقتصادي فيها.

وتأتي هذه التصريحات قبل زيارة المفوض هان إلى مصر المقررة ما بين 29 و31 الشهر الجاري، حيث سيبحث مع المسؤولين هناك كيفية تفعيل أولويات الشراكة على مدى السنوات القادمة.

كما سيوقع المفوض على اتفاقيات لإقامة مجموعة من المشاريع الممولة من الاتحاد، وقال “نريد تأكيد التزامنا المساهمة في النمو الشامل والمستدام وخلق فرص عمل لصالح المصريين”، حسب تعبيره.

وسيلتقي المفوض هان، خلال زيارته للقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

كما سيجتمع المسؤول الأوروبي مع ممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

هذاK وفندت المفوضية المزاعم القائلة بأنها تتغاضى عن تدهور حالة حقوق الانسان والحريات في مصر لفائدة مصالح أوروبا الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أكدت على “إن أولويات الشراكة الأوروبية المصرية تركز على مواضيع تتعلق بالحقوق والحريات وسيادة القانون”، حسب كلام المتحدثة باسم المفوض هان. واعتبرت مايا كوسيانيتش، أن اللقاء المقرر بين المفوض وممثلي المجتمع المدني دليل على إهتمام بروكسل بموضوع الحريات العامة في مصر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع في شهر تموز/يوليو الماضي وثيقة حول أولويات الشراكة الأوروبية – المصرية للفترة الواقعة ما بين 2017-2020.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي، حسب مصادره، لمصر كدولة مستقرة أمنياً، للتعاون معها في مجالات متعددة أهمها محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية.