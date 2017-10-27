إصابة طفيفة لقائد قوى الأمن بغزة في محاولة اغتيال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ام الله- غزة- قالت مصادر محلية إن قائد قوى الأمن في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، أصيب بجروح في انفجار استهدف سيارته ظهر اليوم الجمعة.

ورجحت المصادر أن يكون ما جرى محاولة اغتيال فاشلة.

وأشارت إلى أن الإنفجار وقع بعد أدائه صلاة الجمعة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفتت المصادر إلى ان أبو نعيم كان يهم بفتح باب سيارته عقب صلاة الجمعة، عندما وقع انفجار أدى لإصابته بشظايا ووصفت حالته بالطفيفة. وتم نقله إلى المستشفى ولكن يتوقع مغادرته بعد قليل.

ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وقوى الأمن وشرعت بالتحقيق في الحادث.

