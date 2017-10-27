فتح وحماس: إستهداف قائد قوى الأمن بغزة محاولة فاشلة لضرب المصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- رأت حركتا (فتح) و(حماس) في المحاولة الفاشلة لإغتيال قائد قوى الأمن الداخلي في غزة والقيادي في (حماس) توفيق ابو نعيم، أنها “محاولة فاشلة لضرب المصالحة الفلسطينية”.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، احمد حلس إن حركته “ترفض هذا الاسلوب الجبان الذي يستهدف توتير الواقع الفلسطيني، لتعطيل خطوات المصالحة”، مطالبا “بضرورة نبذ اعمال العنف بكل اشكاله، ودعم جهود المصالحة وصولا للوحدة الوطنية، والالتفات للقضايا المصيرية التي تواجه شعبنا وأولها الهجمة الاستيطانية والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ضد الارض والانسان الفلسطيني”.

ودعا حلس في بيان الى “ملاحقة الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة، بأسرع وقت ممكن لانقاذ حالة الاستقرار في القطاع من الموترين”، متمنيا ان يكون “هذا الحادث المرفوض، الاخير الذي سيعيشه قطاع غزة”.

ومن جهته، قال الناطق باسم حركة (حماس) فوزي برهوم، إن “محاولة استهداف مدير عام قوى الأمن الداخلي والقيادي في حماس اللواء توفيق أبو نعيم عمل جبان لا يرتكبه إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن”.

واضاف برهوم في بيان “محاولة اغتيال أبو نعيم استهداف لأمن غزة واستقرارها ووحدة شعبنا ومصالحه الوطنية” مطالبا “قوى الأمن ووزارة الداخلية ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا واستقراره”.

وكان اللواء توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي نجا من محاولة اغتيال فاشلة، ظهر اليوم الجمعة، إثر تعرض سيارته لتفجير بمخيم النصيرات وسط مدينة غزة، حيث أصيب بجراح متوسطة وهو بخير ويتلقى العلاج في المستشفى.