البرلمان الأوروبي: مجموعات يسارية تنتقد منح جائزة سخاروف للمعارضة في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثار قرار البرلمان الأوروبي منح جائزة سخاروف لحرية التعبير للعام 2017، لأطياف المعارضة في فنزويلا، استياء وانتقاد مجموعات يسارية متعددة داخل الجهاز التشريعي الأوروبي.

وكانت المعارضة الفنزويلية (الجمعية الوطنية، جمعية أهالي السجناء السياسيين وبعض النشطاء)، المرشح المفضل لنيل الجائزة لدى مجموعات الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، الذين نجحوا بفرض إرادتهم.

وفي هذا الإطار، عبرت مجموعة الخضر في يبان لها عن استياءها من قرار البرلمان، وقالت “نخشى أن يؤدي منح الجائزة لتيارات معارضة في فنزويلا إلى زيادة حالة الاستقطاب وتعميق الأزمة السياسية في هذا البلد”، حسب نص البيان.

وركز أعضاء مجموعة الخضر على طرح تساؤلات حول مصداقية منح هذه الجائزة، خاصة وأن بعض أعضاء المعارضة في فنزويلا “تورطوا بالفعل في فضائح فساد مالي وانتهاكات”، واعتبروا أن “منح الجائزة لهؤلاء يطرح مشكلة حقيقية”، وفق أعضاء المجموعة.

وفي الإطار نفسه، اتهم برلمانيون أوروبيون آخرون أعضاء مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين (ثاني أكبر مجموعات البرلمان) بعدم التدقيق في قرار الفائز بجائزة سخاروف هذا العام.

ومن جهتها، أوضحت مجموعة اليسار الأوروبي الموحد أن ما حصل يوم أمس يضع “مصداقية البرلمان الأوروبي برمته موضع الشك”.

هذا ويمنح البرلمان الأوروبي هذه الجائزة سنوياً، وقدرها 50 ألف يورو، لأفراد أو مجموعات تدافع عن حرية الفكر والتعبير في مختلف أنحاء العالم.

ولم يسبق أن آثار قرار الجهاز التشريعي الأوروبي منح الجائزة لطرف ما هذا القدر من اللغط بين مختلف المجموعات البرلمانية.

ومن المقرر تسليم الجائزة للفائزين في حفل خاص يقام في مقر البرلمان في ستراسبورغ في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.