العميد المسماري: اجتماع جديد بالقاهرة لتوحيد الجيش الليبي بعيدا عن السياسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بنغازي – قال الناطق بإسم الجيش الوطني الليبي، المنبثق عن مجلس النواب، العميد أحمد المسماري إن “الإجتماع الثالث لضباط القوات المسلحة من كافة المناطق الليبية سيعقد يوم الأحد المقبل في القاهرة برعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق، محمود إبراهيم حجازي”.

وأكد المسماري في تصريح خاص لوكالة (أكي) الايطالية للأنباء اليوم الجمعة أن “الحضور سيكون قرابة 20 ضابطا، ممثلين لمناطق ليبيا وبحضور ضباط عن مدينة مصراتة وأمر المنطقة العسكرية الغربية العقيد إدريس مادي وآخرين عن المنطقة الشرقية”.

وأوضح المسماري أن هذا الاجتماع، الثالث من نوعه، يأتي لإستكمال الاجتماعات السابقة من أجل “توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا”، كي “تبدأ اللجان الفنية عملها ووضع اللمسات الأخيرة من الناحية المالية والقانونية لجمع شتات المؤسسة العسكرية وتوحيد الإدارات وإعداد الهيكل التنظيمي وتكوين مجلس أو هيئة عسكرية موحده تضم كافة منتسبي القوات المسحلة بعيدا عن السياسة ومخرجاتها”.

سياسيا، يشار إلى أنه لا تزال هناك نقاط خلاف داخل لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب (طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بعد جولتين من المباحثات في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتعديل المادة الثامنة من إتفاق الصخيرات (الخاصة بإسناد صلاحيات القائد الاعلى للجيش للمجلس الرئاسي) وكذلك مسألة تركيبة مجلس الدولة وآلية اختيار المجلس الرئاسي نفسه، فيما تم الاتفاق حول تقليص الاخير وفصل الجهاز التنفيذي عنه.

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