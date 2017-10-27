رئيس الاتحاد الأوروبي: اسبانيا محاورنا الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في أول رد فعل أوروبي رسمي على تبني البرلمان في إقليم كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا) نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى بداية الشهر الحالي، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن ما حدث اليوم لا يغير شيء بالنسبة لأوروبا.

وأوضح توسك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن اسبانيا تبقى “المحاور الوحيد” للاتحاد الأوروبي.

وعبر عن أمله أن تتعامل الحكومة في مدريد مع الوضع بحكمة، حيث قال “أتمنى أن تفضل مدريد قوة الاقناع على الإقناع بالقوة”، على حد تعبيره.

وقد أعلن برلمان إقليم كاتالونيا الاستقلال اليوم، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه مدريد عن نيتها تعليق الحكم الذاتي الممنوح للإقليم بموجب المادة 155 من الدستور الاسباني.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أعربوا في وقت سابق عن تصميمهم على دعم حكومة مدريد و إعلاء شأن الدستور الاسباني فـ”لا أحد سيعترف باستقلال كاتالونيا”، حسب كلام رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني.

ويخيم جو من الحذر والترقب على الأجواء الأوروبية، بسبب الوضع غير المسبوق الذي خلقه تصرف مدريد وبرشلونة على السواء