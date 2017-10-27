رئيس البرلمان الأوروبي يزور تونس مطلع الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل– أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، عن نيته القيام بزيارة رسمية لتونس مطلع الأسبوع القادم تستمر يومين.

و عبر تاياني في تصريحات له قبل الزيارة عن قناعته بأن على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في العمل مع تونس للنهوض بالتحديات المشتركة المتمثلة بتعزيز الاستقرار في افريقيا ومنطقة المتوسط، محاربة الإرهاب والتشدد، وإدارة تدفقات المهاجرين ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لتاياني، بوصفه رئيساً للبرلمان الأوروبي، خارج دول الاتحاد، و”هذا يدل على تصميمنا على العمل مع المؤسسات الديمقراطية في تونس”، حسب تعبير رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي نفسه.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة حشد الجهد المشترك من أجل آفاق تقدم جديدة للأجيال الشابة في تونس.

ومن المقرر أن يلتقي تاياني العديد من المسؤولين التونسيين وفي مقدمتهم رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وكذلك رئيس البرلمان التونسي، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، وممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

وستتركز المحادثات، حسب البيان الصادر عن مكتب تاياني، على مسائل تتعلق بإدارة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

هذا وكانت مصادر أوروبية قد أكدت أن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء المؤشرات الدالة على إمكانية بدء انطلاق موجة جديدة من الهجرة السرية مصدرها الشواطئ التونسية باتجاه أوروبا.

وتتركز الجهود الأوروبية منذ عدة سنوات على تعطيل طريق الهجرة القادمة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط نحو الشواطئ الإيطالية.