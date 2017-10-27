جينتيلوني يخالف زعيم الحزب رينزي بتجديد ولاية محافظ المصرف المركزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقرت الحكومة الايطالية برئاسة رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني التجديد لمحافظ المصرف المركزي، إنياتسيو فيزكو لست سنوات أخرى وذلك على الرغم من توصية الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم، ماتيو رينزي، بعدم التجديد بعد نهاية ولايته الأولى نهاية الشهر الجاري.

ووقع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا في وقت سابق الجمعة على مرسوم التجديد، بعد أن أوصى رئيس الوزراء جينتيلوني بولاية جديدة لمحافظ المصرف المركزي في خطاب أرسله إلى مجلس إدارة المصرف، الذي لم يتحفظ على التوصية.

وكان رينزي، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الوزراء في انتخابات ربيع العام القادم البرلمانية، قد انتقد بشدة عمل محافظ المصرف المركزي لفشله في إحكام نظام الرقابة على المؤسسات المصرفية في أعقاب أزمة طالت بنوك تجارية، أضطرت بموجبها الدولة إلى ضخ أموال ضخمة لإنقاذها من الإفلاس.

ووفق مصادر إعلامية، فإن وزراء مقربين من الأمين العام للحزب الديمقراطي لم يشاركوا في اجتماع مجلس الوزراء، الذي أقر ولاية ثانية لمحافظ المصرف المركزي.

ولكن رينزي نفى في تصريح صحفي تأثير هذا القرار على علاقته مع جينتيلوني، حيث قال “علاقتنا تعود لمدة طويلة.. لقد اخترته وزيرا للخارجية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في خطوة كانت مفاجئة لكثيرين. كما رشحته لخلافتي رئيسا للوزراء في عام 2016. وأردف “لا أوافقه الاختيار (بشأن ولاية جديدة لمحافظ المصرف المركزي) ولكن احترم رئيس الوزراء وصلاحيات منصبه…. أمامنا معارك كثيرة سنخوضها سويا”.