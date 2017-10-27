رئيس الوزراء البلجيكي يدعو لحل سلمي لأزمة كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل إلى حل سلمي للأزمة في كاتالونيا، مشيراً إلى أن “الأزمات السياسية تُحل بالحوار فقط”.

وكان ميشيل، يعلق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على قيام البرلمان الكاتالوني بإعلان الاستقلال عن اسبانيا.

وردت مدريد على اعلان الساسة في برشلونة عن قيام “جمهوريتهم” بالتأكيد على تفعيل المادة 155 من دستور البلاد، الذي يسمح لها بتعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم منذ عقود.

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على ضرورة احترام القانون، وقال “يجب حل الأزمة بطرق سلمية في إطار القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”، على حد تعبيره.

ولقد دعا رئيس الحكومة البلجيكية في وقت سابق للحوار لحل الأزمة بعد الاستفتاء الذي جرى في كاتالونيا على الاستقلال في بداية الشهر الحالي، وحاولت مدريد منعه باستخدام القوة.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، فقد علق على اعلان الاستقلال في كاتالونيا، قائلاً: “أتمنى أن تستخدم حكومة مدريد قوة الاقناع لا الاقناع بالقوة”.