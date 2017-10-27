إيطاليا: لا نعترف ولن نعترف بإستقلال كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو عدم إعترافها بتصويت برلمان حكومة إقليم كاتالونيا (شمال شرق اسبانيا) على الانفصال من مدريد.

وقال ألفانو، في تصريح صحفي مساء الجمعة، “إيطاليا لا تعترف ولن تعترف بالاستقلال من طرف واحد، الذى اعلنه اليوم البرلمان الاقليمى الكاتالانى”.

واضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “أنه تصرف خطير ويعتبر خروجا عن إطار القانون” في إسبانيا.

وصوت برلمان كاتالونيا في اقتراع سري لصالح الانفصال عن إسبانيا، بينما صادق البرلمان في العاصمة مدريد على فرض المركز الحكم المباشر على الإقليم.

وتعود الأزمة بين مدريد وبرشلونة إلى مطلع الشهر الجاري، حيث نظمت السلطات المحلية استفتاء على الانفصال، على الرغم من إعلان المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم قانونيته.