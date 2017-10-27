رئيس المفوضية الأوروبية: لسنا بحاجة إلى انقسامات جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس المفوضية، جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي “ليس بحاجة إلى أنقسامات جديدة”، وذلك في أول رد فعل من جانبه على تبني البرلمان في إقليم كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا) نتائج الاستفتاء على الاستقلال، الذي جرى بداية الشهر الجاري

وقال يونكر، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الفرنسية “ليس من مهامنا الانخراط في نقاش بين الاسبان، لكن لا أريد أن يتشكل الاتحاد الاوروبي في يوم ما من 95 دولة”.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي على أنه “يتعين علينا تجنب الانقسامات، لان هناك الكثير منها بالفعل، لدينا ما يكفي من الشروخات”.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، قد شدد في وقت سابق الجمعة على أن ما حدث اليوم لا يغير شيء بالنسبة لأوروبا. وأوضح توسك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن اسبانيا تبقى “المحاور الوحيد” للاتحاد الأوروبي.

وعبر توسك عن أمله أن تتعامل الحكومة في مدريد مع الوضع بحكمة، حيث قال “أتمنى أن تفضل مدريد قوة الاقناع على الإقناع بالقوة”، على حد تعبيره