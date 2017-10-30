رئيس وزراء الهند: رفع العلاقات مع إيطاليا إلى مستويات غير مسبوقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى رفع علاقات بلاده مع إيطاليا إلى مستويات لا سابق لها.

وفي تصريحات إثر لقائه في العاصمة نيودلهي الاثنين، نظيره الإيطالي، ذكر مودي أنه “خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني شعرت برغبة في تحسين العلاقات الثنائية وحملها إلى مستويات غير مسبوقة”. وأضاف “هناك فرص كبيرة لزيادة التعاون التجاري بين بلدينا”، مشيرا الى أن “إجمالي حجم التبادل التجاري يبلغ 8.8 مليار دولار”، لكن “يمكن زيادته بشكل كبير”.

وأشار مودي إلى أن “هناك إمكانيات غير محدودة مع الشركات الهندية المختصة بمجالات المدن الذكية، البنية التحتية وتجهيز الأغذية”، مبينا أن “المهارات والخبرات الإيطالية تتزاوج تماما مع قدراتنا.”

وأوضح رئيس الوزراء الهندي، من بين أمور أخرى، أنه تحدث مع جينتيلوني عن “التهديدات والتحديات التي تواجهنا من ناحية الأمن العالمي”، واختتم مبينا ان “بلدينا ملتزمين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني”.

وتأتي زيارة جينتيلوني لنيودلهي بعد عشرة أعوام من تلك لرئيس الوزراء الاسبق، رومانو برودي، وبعد إسدال الستار على أزمة دبلوماسية حادة استمرت لخمس سنوات بسبب مقتل صيادين هنديين اثنين برصاص مشاة بحرية إيطاليين ظنا منهما بأنهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب الهند.