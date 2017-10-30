منظمة أممية تحذر من تصاعد تركيز ثاني أوكسيد الكربون بالجو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوي (WMO) التابعة للأمم المتحدة، من أن تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الجو المحيط بالأرض قد بلغ معدلات قياسية عام 2016.

وأفادت المنظمة في أحدث تقاريرها بهذا الشأن والذي نُشر اليوم، بأن هذا الأمر، الذي يعود للأنشطة البشرية وكذلك لظاهرة النينو المناخية سيؤدي على ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل خطير.

وتتكرر ظاهرة النينو المناخية مرة كل أربع سنوات وتتمثل في ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى موجات جفاف وهطول أمطار غزيرة وتغيرات مناخية في مختلف أنحاء الكرة الأرضية

وأوضحت المنظمة أن تصاعد نسب تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون تتزايد بشكل سريع، فـ”الرقم المسجل عام 2016 يزيد بـ145% عما كان عليه الوضع قبل الحقبة الصناعية”، وفق التقرير.

وأكد التقرير أن ارتفاع نسب ثاني أوكسيد الكربون في الجو كان وصل إلى درجات قياسية قبل 3 إلى 5 ملايين عام، حيث كان سطح البحر يزيد بمعدل 10 إلى 20 م عن مستواه الحالي,

واعتمد العلماء في المنظمة في تقريرهم الأخير على دراسة العينات اللبية الجليدية المأخوذة من الغطاء القطبي الجليدي والذي يعكس تغيرات تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الجو بمرور الزمن.