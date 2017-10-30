فصائل المعارضة العسكرية بأستانة ترفض حضور مؤتمر “شعوب سورية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية المتابعة لأعمال اجتماعات أستانة التي انطلقت أعمالها اليوم (الاثنين) في العاصمة الكازاخية، أن الفصائل المعارضة المشاركة في الاجتماع رفضت حضور مؤتمر حميميم، الذي أعلن الروس نيّتهم عقده في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقالت إن روسيا تحاول إقناع أعضاء الوفد منفصلين لحضور المؤتمر.

ووفق المصادر الروسية، فإن المؤتمر يحمل اسم (مؤتمر الشعوب السورية) يضم بين 500 وألف مشارك، نصفهم من النظام وحلفائه، والنصف الآخر من مختلف الأطياف والتيارات والمنابت السورية، على أن تضمن روسيا سلامة وقدوم ومغادرة المشاركين من خارج سورية، وتُقدّم تسهيلات أمنية لمن يُقرر البقاء في سورية بعد المؤتمر في حال رغب بذلك.

وانطلقت اليوم في أستانا نسخة جديدة من لقاءات أستانة، باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، دون أن يكون هناك لقاء مباشر بين وفد المعارضة السورية ووفد النظام.

وأوضحت مصادر المعارضة السورية في أستانة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الفصائل أصرّت على مناقشة موضوعين أساسيين في الاجتماع، الأول يتعلق بخروقات وقف إطلاق النار (خروقات مناطق خفض التعصيد) الذي تم إقراره وفق أستانة وبضمانة روسية تركية إيرانية، وإدخال المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة، والثاني يختص بملف المعتقلين لدى النظام السوري، والذي تُصرّ هذه الفصائل على ضرورة أن يكون أولوية قبل مناقشة أي جانب آخر من المفاوضات.