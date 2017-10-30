أسقف إيطالي: كلمات الساسة يمكنها وقف الاعتداءات لأسباب عرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف ايطالي إنه “يجب أن يكون واضحا لدى السياسيين أن كلامهم يحرض على الكراهية، ويمكنها أن تؤدي الى أعمال عنف من قبل بعض الرؤوس الساخنة”، لذا “عليهم الحذر فيما يقولون”، حيث “يلزم وعي ثقافي لا يسهم بإثارة القطيع”.

هذا وقد أقدم خمسة شباب إيطاليين (17 ـ 19 عاما) مساء أمس على شتم مواطن من بنغلاديش (27 عاما)، ومواطن مصري أيضا، ثم أوسعا الأول ضربا، بعد هروب الثاني، في احدى ساحات روما.

وأضاف مدير كاريتاس روما المونسنيور إنريكو فيروتشي معلقا على الحدث في تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الاثنين، أنه “عندما تحدث هذه المواقف، أتساءل لماذا تصرف هؤلاء الشباب بهذا النوع من العنف، وبدون مبرر”، وتابع “أعتقد أن كثيرا ممن يعيشون في الضواحي، دون سلطة أو أسرة، غالبا ما يستمعون مرارا وتكرارا لما تقوله الجهات العليا”.

وأوضح أن “هؤلاء أيضا ضحايا المحرضين السياسيين الذين يدعون الأكاذيب المعتادة ضد المهاجرين، كأنهم يسرقون وظائفنا، بيوتنا ويغزون بلادنا”، واختتم بالقول إن “الخطر هو أنهم (الساسة) لكسب بضعة أصوات يحركون هؤلاء المتهورين”.