تضارب الأنباء حول وجود رئيس كاتالونيا المُقال في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – تضاربت الأنباء بشأن وجود رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارلوس بوجديمون، وعدد من أعضاء حكومته في بروكسل اليوم.

وفيما أكدت الحكومة الإسبانية في مدريد هذا الخبر، حرصت المتحدثة باسم البعثة الكاتالونية في بروكسل لاورا تيرلوتس، على نفيه، حيث نوهت في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بأنه “ليس لدينا معلومات بهذا الشأن”.

وفي بلجيكا، أكدت مصادر حكومية، رفضت الكشف عن هويتها، أن بوجديمون يتواجد اليوم في بروكسل لإجراء لقاءات مع العديد من المسؤولين في البلاد، خاصة من قيادات حزب التحالف الفلاماني الجديد، صاحب النزعة الانفصالية، والذي يعتبر من أقوى الأحزاب المؤلفة للائتلاف الحاكم.

ويكتسب تواجد بوجديمون في بروكسل أهمية خاصة، بعد تصريحات لوزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن، مفادها نيته منح المسؤول الكاتالوني حق اللجوء السياسي في بلجيكا، إذا طلب الأخير ذلك.

وبالرغم من أن بوجديمون يرتبط بعلاقات جيدة مع الحكومة الفلامانية المحلية (شمال البلاد الناطق بالهولندية)، إلا أن كافة المسؤولين فيها حرصوا على انتقاد تصريحات فرانكن ووصفها بـ” غير العقلانية”.

ويمكن لأي مواطن ينتمي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب اللجوء السياسي في بلجيكا، ضمن شروط محددة.