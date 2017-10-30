إيطاليا تؤيد شراكة استراتيجية معززة بين الاتحاد الأوروبي والهند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيودلهي- أعربت الحكومة الايطالية عن تأييدها بقوة لشراكة استراتيجية معززة بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما جاء في بيان مشترك للسلطات في روما ونيودلهي، صدر في أعقاب اجتماع بين رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني ونظيره الهندي، ناريندار مودي

ويزور جينتيلوني، اليوم الاثنين، الهند في أول محطة لجولة آسيوية تقوده لاحقا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.

وأكد البيان الهندي-الإيطالي على ان “الاتحاد الاوروبى والهند يتشاطران العديد من المصالح المشتركة والاهداف ويمكنهما العمل معا لمواجهة التحديات الدولية والحفاظ على نظام الحوكمة العالمي القائم على القواعد الدولية”

كما أعرب جينتيلوني ومودي، بحسب البيان، عن “الالتزام المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الهند والاتحاد الأوروبي، واضعين بعين الاعتبار الجهود المبذولة من كلا الجانبين للعودة بنشاط لإستئناف مبكر للمفاوضات من أجل توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار واسعة النطاق (BTIA)” بين الجانبين.

كما تضمن البيان تجديد روما ونيودلهي “الالتزام بتعزيز الجهود العالمية لمنع انتشار السلاح النووي”.

ولقد استضافت نيودلهي في الاسبوع الأول من الشهر الجاري، القمة الهندية-الأوروبية الرابعة عشرة، تطرقت إلى قضايا من بينها مكافحة الإرهاب، والتعاون بشأن استخدامات الطاقة النظيفة المتجددة والتصدي للتغير المناخي.