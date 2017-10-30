إيطاليا والهند تجددان الالتزام بإتفاق باريس للتغير المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيودلهي- أكد رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني ونظيره الهندي ناريندار مودي على إلتزام بلديهما بإتفاق باريس للتغير المناخي.

وأكد الزعيمان في بيان مشترك تلى اجتماع بينهما في ننيودلهي الاثنين “التزامهما القوي بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

وشدد رئيسا الحكومة الايطالية والهندية، بهذا الصدد، على “مبدأ الانصاف والمشاركة، ولكن بتباين المسؤوليات والقدرات وفقا لحالات الدول المتفاوتة ”

وبتوقيع نيكاراغوا مؤخرا، تبقى فقط الولايات المتحدة الامريكية (بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه) وسورية خارج هذه الاتفاقية الدولية الموقعة في باريس عام 2015، التي تلتزم بالعمل على تقليل مستوى إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

ويزور جينتيلوني، اليوم الاثنين، الهند في أول محطة لجولة آسيوية تقوده لاحقا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.