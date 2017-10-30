6 قتيل فلسطيني و10 مصابين بهجوم إسرائيلي على نفق بحدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة-قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين قتلوا و10 اصيبوا في ضربة للجيش الإسرائيلي لتدمير نفق اسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ويتضح أن الغالبية من القتلى هم من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذين تواجدوا في النفق أثناء الهجوم الإسرائيلي عليه.

وبين القتلى ناشط في حركة (حماس) قتل أثناء محاولة انقاذ الفلسطينيين الذين علقوا في النفق بعد تدميره.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها “لن تتهاون في الرد على العدوان وحماية أبناء شعبنا”. وقال الناطق الرسمي للحركة، داود شهاب بيان “لن نتهاون في الدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم، وسنواصل العمل ليل نهار لتعزيز قدراتنا للتصدي للعدوان الصهيوني”.

واضاف”الاستهداف الصهيوني اليوم لمجاهدينا وأبناء شعبنا هو عدوان وانتهاك واضح ومحاولة جديدة لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية”.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نضرب من يحاول الإعتداء علينا، اليوم عثرنا على نفق امتد من قطاع غزة إلى داخل اراضينا ودمرناه ، سنواصل حماية حدود دولة إسرائيلي”.

وقد سبق و أعلن الجيش الإسرائيلي إنه دمر ، اليوم الإثنين، نفقا اسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل مشيرا إلى أن لا نية لديه للتصعيد ولكنه جاهز لأي سيناريوهات بعد هذا التطور.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان “تم تنفيذ تفجير تحت سيطرة داخل الأراضي الاسرائيلية في منطقة الجدار الأمني حيث قادت القيادة الجنوبية العسكرية العملية. يعتبر هذا الحادث بمثابة خرقًا فادحًا للسيادة الاسرائيلية والذي لا نسمح بتكراره ولذلك اضطر جيش الدفاع للتحرك”.

واضاف في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يعتبر هذا الاجراء ناجحًا ميدانيًا يستند الى تكنولوجيا متقدمة، إن اكتشاف النفق الارهابي ياتي في اطار جهود جيش الدفاع الحثيثة منذ انتهاء معركة الجرف الصامد. سنواصل العمل بوسائل مختلفة يتم تطويرها دون توقف”.

وشدد على إن “حركة حماس الارهابية تتحمل المسؤولية وتعتبر العنوان لما يجري داخل قطاع غزة وما ينطلق منه”.

وقال ادرعي “سيواصل جيش الدفاع اتخاذ الاجراءات اللازمة فوق وتحت الأرض لاحباط محاولات استهداف مواطني دولة اسرائيل وللحفاظ على الهدوء النسبي الذي يسود تلك المنطقة منذ انتهاء معركة الجرف الصامد”.

واضاف الناطق الإسرائيلي “ليست لدينا أي نية لتصعيد الموقف ولكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات”.

وكان سبق هذا الإعلان سماع دوي إنفجارات.