جينتيلوني: مشكلة أوروبا مع “الجارة الكبيرة” روسيا “نوعية العلاقات”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيودلهي- وصف رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني روسيا بـ”الجارة الكبيرة” للإتحاد الأوروبي، وقال إن هناك “حاجة لعلاقة مع روسيا، فالمشكلة هي نوعية هذه العلاقة”، على حد وصفه

واضاف في تصريحات من نيودلهي الاثنين، في أول محطة لجولة آسيوية تقوده لاحقا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، “لقد كنا مقتنعين دائما بالحاجة الى الحفاظ على وحدة الاتحاد الاوربى فى إدانة ما حدث فى أوكرانيا، ودعم سبل البحث عن حلول لاتفاق مشترك، وفى نفس الوقت الحفاظ على الحوار السياسى مع روسيا”.

وفي إشارة إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، على خلفية الازمة الأوكرانية في عام 2014، قال رئيس الحكومة الإيطالية “هدف ضغوطنا هو الدفاع عن القوانين الدولية وأن نوضح لروسيا بأنه لا يمكن خرق تلك القوانين”. ولكنه أضاف “في ذات الوقت، نحن بحاجة إلى نقاش مع روسيا، وبحاجة إلى التعاون مع معها في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط”.