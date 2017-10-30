حماس تنعي قتلى النفق وتشدد على “حق المقاومة بكافة أشكالها”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- في رد على تدمير الجيش الإسرائيلي لنفق على الحدود مع قطاع غزة ومقتل 7 فلسطينيين، قالت حركة حماس إن “هذه الجريمة الصهيونية الجديدة (هي) تصعيد خطير ضد شعبنا ومقاومته يهدف للنيل من صموده ووحدته، ومحاولة يائسة لتخريب جهود استعادة الوحدة الفلسطينية وإبقاء حالة الانقسام”

وفي بيان، تضمن نعي 7 قتلى (أثنان من جناحها العسكري: كتائب القسام، والاخرون ينتمون لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، قالت الحركة إنها “تؤكد أن مقاومة الاحتلال بأشكالها كافة وامتلاك أدواتها المختلفة حق طبيعي ومكفول لشعبنا”.

ورأت “إن استمرار العدو الصهيوني في تصعيده وارتكاب جرائمه لن يزيدنا إلا مضيا في طريق الوحدة وخيار المقاومة، بل سيرفع تكلفة فاتورة الحساب معه”.

ونوه البيان بـ”إن اختلاط دماء الشهداء الزكية من كتائب القسام وسرايا القدس في هذا الحادث دليل جديد وواضح على هذه الأخوة الصادقة؛ فنحن أخوة في الجهاد ورفقاء في الشهادة، متحدون على ثوابت شعبنا ومقاومته”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد تحدثت في وقت سابق عن 6 قتلى فلسطينيين و10 جرحى، نتيجة تدمير الجيش الإسرائيلي لنفق اسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبدورها، كانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد هددت بأنها “لن تتهاون في الرد على العدوان وحماية أبناء شعبنا”. وقال الناطق الرسمي للحركة، داود شهاب، في بيان “لن نتهاون في الدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم، وسنواصل العمل ليل نهار لتعزيز قدراتنا للتصدي للعدوان الصهيوني”. واضاف “الاستهداف الصهيوني اليوم لمجاهدينا وأبناء شعبنا هو عدوان وانتهاك واضح ومحاولة جديدة لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية”.

ومن جهته، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدد على “ضرب من يحاول الإعتداء علينا”، وقال “اليوم عثرنا على نفق امتد من قطاع غزة إلى داخل اراضينا ودمرناه ، سنواصل حماية حدود دولة إسرائيل”.

وقد سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقا اسفل الحدود مع القطاع ، إلا أنه قال “لا نية لديه للتصعيد”، ولكنه “جاهز لأي سيناريوهات بعد هذا التطور”.