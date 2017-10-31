ناتو واليابان يعارضان أي تحرك أحادي الجانب تجاه كوريا الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن معارضتهما لأي تحرك أحادي الجانب لمواجهة التهديدات المتمثلة بالأنشطة النووية والعسكرية لكوريا الشمالية.

وعبر الطرفان عن هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في طوكيو، على هامش زيارة الأمين العام للحلف لليابان ضمن جولته الآسيوية.

ووصف ستولتنبرغ العلاقة بين الطرفين بـ”الشراكة الطبيعية”، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وقال “نحن نشاطر اليابان الرأي أن الأنشطة الكورية الشمالية تشكل تهديداً عالمياً يتطلب استجابة جماعية”، حسب كلامه.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الياباني على ضرورة الاستمرار في ممارسة الحد الأقصى من الضغوط على كوريا الشمالية لحثها على التخلي عن أنشطتها النووية.

وأوضح أن الهدف النهائي لهذا الضغط هو الدفع بإتجاه حوار بناء يؤدي إلى تعزيز مناخ السلام في هذه المنطقة من العالم.