إيطاليا: طرد خطيب كوسوفي من البلاد بتهمة تهديد الأمن الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم طرد خطيب كوسوفي من البلاد بتهمة تهديد الأمن الوطني.

وقد نفذت وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) والقيادة الإقليمية للشرطة في مدينة ليكو (شمال)، أمر طرد لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ضد المواطن الكوسوفي إدريز إدريزوفيتش”، الذي “كان سابقا إماماً بالمركز الثقافي الإسلامي في ليكو، ويمتلك علاقات مع خطباء أصوليين ودعاة راديكاليين”.

وذكر المصادر أن من بينهم هؤلاء “إدريز بلباني، وهو مواطن من منطقة غورا الجبلية في كوسوفو، مارس أنشطة الدعوى الى التطرف”، والذي “اعتقل في 17 أيلول/سبتمبر 2014 من قبل شرطة كوسوفو لمشاركته بأنشطة إرهابية”.

وأشار المصادر الى أن “التحقيقات أتاحت توثيق أنشطة دعائية قام بها إدريزوفيتش، من خلال استخدام أجهزة الاتصالات المعلوماتية أيضا، منذ اتصالاته المتكررة بإذاعة (راديو بامبوس) الكوسوفية”، حيث “كان يقرأ ويترجم ويعلق على آيات من القرآن، ويدخل في مناظرات مع أشخاص كانوا يتدخلون على الهواء من خلال تطبيقي سكايب أو فايبر”.