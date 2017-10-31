بلجيكا: وجود بوجديمون في بروكسل يخلق لغطاً وينذر بأزمة دبلوماسية مع اسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثار وجود رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارلوس بوجديمون، في العاصمة البلجيكية بروكسل منذ مساء أمس الكثير من اللغط والجدل في الأوساط السياسية في البلاد.

وتحاول مختلف الأحزاب والأطراف الحكومية البلجيكية التنصل من مسؤولية تقديم أي “دعم أو مساعدة” لبوجديمون حرصاً على عدم إغضاب مدريد، وحسب مصادر في الحكومة الفيدرالية فإن “زيارة بوجديمون إلى بروكسل تندرج ضمن التحركات الخاصة للأفراد ولا يمكن التعليق عليها”.

كما سارعت العديد من الأحزاب الفلامانية (شمال البلاد الناطق بالهولندية)، والتي يرتبط معها بوجديمون بعلاقات جيدة إلى التأكيد بأنها لم تقم بدعوته إلى بروكسل.

وقد تصاعدت التكهنات حول أسباب وجود الزعيم الكاتالوني المُقال، عندما انتشرت أبناء تؤكد أنه عين بول باكريت، محاميا رسميا له، وهو المختص بشؤون اللجوء وحقوق الإنسان.

وحول ماهية المشاورات التي تمت بين الطرفين، حرص المحامي البلجيكي على عدم تأكيد هدف تواجد بوجديمون في بروكسل، قائلا إن “كل الاحتمالات مفتوحة، ولم نقرر أي شيء حتى الآن”، حسب كلامه.

ويعني كلام المحامي البلجيكي أن بوجديمون قد يتقدم بطلب لجوء سياسي في بلجيكا، وهو أمر بالغ الدقة والتعقيد من الناحيتين السياسية والقانونية، أو قد يشكل حكومة منفى، ما يخلق وضع غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ باكريت أن إسبانيا لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لاستعادة بوجديمون، ما يعطيه المزيد من الوقت لدراسة كيفية تحركه المستقبلي.

هذا وتنوي الحكومة الإسبانية المركزية ملاحقة بوجديمون بتهمة التمرد والعصيان بسبب قيام سلطات إقليم كاتالونيا بإعلان الاستقلال من جانب واحد، تحدياً لمدريد التي ردت بوضع يدها على الإقليم عبر تفعيل المادة 155 من دستور البلاد.