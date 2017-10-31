رئيسة النواب الإيطالي: الأخبار الوهمية على الانترنت تدمر الناس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني إن الأخبار الوهمية على الانترنت تؤدي الى تدمير الناس.

وفي حديث إذاعي عن مشروع “كفى ترّهات”، الذي ستقدمه الثلاثاء بمعهد فيسكونتي العالي في روما، إلى جانب وزيرة التعليم فاليريا فيديلي، اضافت بولدريني أن “الترهات والأخبار الوهمية، ليست مجرد مزحة، بل أعمال تهدف تكمن وراءها مصالح شخصية، يمكن أن تكون اقتصادية، أو لتدمير سمعة الناس”، وقد “تكون أحيانا من قبل خصوم سياسيين، أو حتى لتدمير سمعة الشركات أو لخلق فوضى اجتماعية”.

وتابعت “لقد رأينا أن الأخبار الوهمية عامل مزعزع جدا للاستقرار”، وأن “مؤسسات الدولة عليها واجب تجاه المواطنين، وبشكل خاص الفتيان والفتيات، لعيش خبرة شبكة الانترنت بأفضل شكل، ولتعليمهم كيفية الدفاع عن أنفسهم من الأكاذيب التي لا تأتي بالصدفة أبدا”.

وقالت رئيسة مجلس النواب “نحن نعلّم الأطفال ثقافة التحقق، وتزويدهم بالأدوات التقنية اللازمة لتحديد إمكانية تتبع الأخبار”، إضافة إلى “بذل الجهد لزيادة الإلمام لرفع الحس النقدي لدى الشباب، الذين يطلب منهم أيضا لعب دور نشط”، في هذا المجال. واختتمت بالقول إن “للفتية الحق بالكشف عن الترهات وتعليم زملائهم الاخرين كيف تمكنوا من كشفها”.