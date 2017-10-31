نتنياهو للفلسطينيين: لا تختبروا عزيمة دولة إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-غزة- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين برد قاس في حال مهاجمة إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان “حددنا سياسة واضحة. نسعى إلى تحقيق السلام مع كل جيراننا ولكن لن نقبل بأي اعتداء جوي أو بحري أو بري أو تحت أرضي على سيادتنا وعلى شعبنا وعلى أرضنا. نحن نهاجم من يسعى إلى مهاجمتنا”.

واضاف “لأولئك الذين يفكرون بالقيام بذلك أقترح ألا يختبروا عزيمة دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي”.

وأسفر هجوم إسرائيلي أمس الاثنين على نفق مع قطاع غزة عن مقتل ثمانية فلسطينيين وجرح 12 آخرين.

وشيع آلاف الفلسطينيين اليوم الثلاثاء القتلى في مسيرات حاشدة في غزة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية “الرد على المجزرة هو أن نمضي قدما نحو استعادة الوحدة الوطنية”. واضاف “لا يمكن لشعب تحت الإحتلال أن ينتصر الا إذا كان موحدا”.

ودعا هنية السلطة الفلسطينية الى “وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية”، وقال “أدعو السلطة أن يكون لها موقف تجاه هذه المجزرة”.