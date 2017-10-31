رئيس إقليم كاتالونيا المُقال: الازمة أوروبية وليس شأناً داخلياً إسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارلوس بوجديمون، أن الأزمة المحتدمة حالياً بين الحكومة الإسبانية المركزية وبين الإقليم، أوروبية الطابع وليس شأناً داخلياً إسبانيا

وكان بوجديمون يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، حيث أشار إلى أن السلطات الإسبانية “انتهكت، عبر تصرفاتها مع حكومة الإقليم وسكانه، القيم الأوروبية المتمثلة بالديمقراطية والحرية و الحيادية والسلمية”. وأردف محذرا “سترتكب أوروبا، ما لم تتدخل في هذه القضية، خطأ فادحاً سندفع جميعنا ثمنه”، وفق تعبيره.

ونفى بوجديمون، الذي تحدث باللغات الثلاث الكاتالونية والإسبانية والفرنسية، أن يكون تواجده في بلجيكا بقصد طلب اللجوء السياسي، وقال “أنا هنا مع بعض أعضاء الحكومة من أجل أن نتمكن من العمل بحرية وبدون تهديد”، حسب تعبيره.

وطالب الرئيس الكاتالوني المٌقال حكومة مدريد بتقديم كافة الضمانات القانونية والقضائية اللازمة له ولأعضاء حكومته، نافياً أن يكون لأي مسؤول كاتالوني نية في التهرب من مسؤولياته القانونية التي تلاحقه مدريد على أساسها.

كما تساءل عما إذا كانت مدريد، التي انتهكت، برأيه، القيم الأوروبية وحقوق الإنسان بشكل صارخ منذ يوم الاستفتاء على استقلال كاتالونيا في بداية الشهر الحالي، وحتى إعلان الانفصال يوم الجمعة الماضي، قادرة على احترام نتائج الانتخابات القادمة التي دعت هي نفسها إليها. وأعلن، بدوره، أنه سيحترم نتائج الانتخابات المقررة في 21 كانون الأول/ديسمبر القادم مهما كانت نتائجها.

أما حول وجوده في بروكسل، فقد أكد أن الأمر لا علاقة له بالسياسة البلجيكية أو بالسلطات في هذا البلد، وقال “نحن هنا في قلب أوروبا، ونمارس حقنا في التحرك داخل الاتحاد كمواطنين أوروبيين”.

وشدد على تمسكه بالقيم الأوروبية وعلى رغبة قادة الإقليم بالعمل على تجنب المواجهة والعنف وتفضيل الحوار.

كما وجه بوجديمون اتهامات للحكومة الإسبانية بممارسة “العنف وخلق أجواء تجعل الحوار وبناء الديمقراطية أمراً غير ممكن”.