الاتحاد الأوروبي يتمسك برفضه التدخل بأزمة كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن التمسك بموقفه المعلن من أزمة كاتالونيا، والمتمثل في اعتبارها أزمة إسبانية داخلية يتعين التعامل معها بموجب دستور البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إلى أن مؤسسات الاتحاد لن تغير موقفها بعد دعوة الرئيس الكاتالوني المقال كارلوس بوجديمون، لها بالتدخل. وقالت ردا على سؤال وجهته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بهذا الشأن، “لن نعلق على ما قيل وموقفنا لن يتغير”.

وكان بوجديمون وجه نداءً لأوروبا للتدخل لحل الأزمة بين برشلونة ومدريد، ملمحاً بأن بروكسل سترتكب خطأ جسيماً إذا استمرت في تجاهل الأمر.

وقد انحازت المفوضية شأنها شأن باقي المؤسسات والدول الأوروبية، بشكل صريح إلى جانب مدريد رافضة إعلان استقلال إقليم كاتالونيا، الذي تم الجمعة الماضي عقب استفتاء مثير للجدل في بداية الشهر الحالي.

كما لا تزال المؤسسات الأوروبية ترفض إطلاق أي جهود وساطة لخفض التوتر بين مدريد وبرشلونة، فـ”لا حوار ولا وساطة”، حسب تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني.