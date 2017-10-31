اهتمام إيطالي بخطط التنمية في مصر بقطاع البنية التحتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-روما- التقي سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتينى الثلاثاء وزير النقل المصري، هشام عرفات، حيث تمت مناقشة “الموضوعات الأساسية ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل”.

وذكر بيان للسفارة الإيطالية أن “السفير كانتينى أكد علي خبرة ومهارة الشركات الإيطالية العاملة بالفعل في مجال البنية التحتية في مصر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالطرق والسكك الحديدية والأنفاق”.

وفي هذا الصدد “أبدى الجانب الإيطالي الرغبة في زيادة الإسهامات في مجال التكنولوجيا والخبرة الإيطالية لصالح السوق المحلي”، حيث “عرض السفير الإيطالي إمكانيات وقدرات نظام الصناعة الإيطالي في كيفية تقديم أفضل الحلول لخطط التنمية في مجال البنية التحتية في مصر من حيث التكنولوجيا والمعايير الدولية لنظم الأمان”.

ولهذا الغرض “توافق الدبلوماسي الإيطالي والوزير المصري علي استكشاف أفق مشروعات وقطاعات جديدة للتعاون بين البلدين”، كما استعرض اللقاء “المشروعات والمبادرات التي تقوم بها بعض الشركات الإيطالية في مصر”.