رئيس وزراء بلجيكا يعزو تواجد بوجديمون بالبلاد لإتفاقية شنغن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن حرية حركة الأفراد ضمن منطقة شنغن، تسمح لأي مواطن أوروبي بدخول أراضي البلاد بدون أي إجراءات رسمية.

وكان المسؤول البلجيكي يعلق في بيان صدر عن مكتبه اليوم، على تواجد رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارلوس بوجديمون، في بروكسل، نافياً تمتع الأخير بأي معاملة تفضيلية، منوها بأن “له نفس حقوق وعليه نفس واجبات أي مواطن أوروبي أخر وسيُعامل على هذا الأساس”، وفق كلامه.

ويأتي بيان رئيس الوزراء البلجيكي بعد ساعات طويلة من الصمت أدت إلى تصاعد الجدل بشأن حقيقة تواجد بوجديمون على الأراضي البلجيكية.

وحرص ميشيل على التأكيد أن حكومته لم تقم بأي مبادرة أو أي إجراء ولم تقدم أي دعوة لبوجديمون لزيارة البلاد.

وأعاد رئيس الحكومة الفيدرالية البلجيكية التأكيد على أن بلاده أطلقت في أكثر من مناسبة دعوات للحوار بين أطراف الأزمة في اسبانيا في إطار دستور البلاد والمواثيق الدولية.

وأوضح ميشيل في بيانه أن الحكومة الفيدرالية ستستمر في إجراء اتصالاتها الدبلوماسية المعتادة مع مدريد.

وكان بوجديمون قد نفى، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، وجود أي علاقة بين وجوده في العاصمة البلجيكية وبين أي طرف أو حزب سياسي داخل البلاد، حيث قال ” أتواجد في بروكسل بوصفها عاصمة الاتحاد الأوروبي”.

وكان العديد من الوزراء والمسؤولين البلجيكيين قد نفوا أي لقاء أو اتصالات لهم مع بوجديمون، الذي أثار تواجده في البلاد منذ مساء أمس الكثير من التكهنات.

وكان وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، قد أكد قبل أيام أن باستطاعة بوجديمون التقدم بطلب لجوء سياسي في البلاد، ما أنعش التكهنات وأثار غضباً شديداً في أوساط المعارضة والائتلاف الحاكم على حد سواء.