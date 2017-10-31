ألفانو: تعاطف مع أسر ضحايا درنة وتضامن مع سكان المدينة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو عن التعاطف مع أسر ضحايا مدينة درنة الليبية، الذين سقطوا جراء غارة الليلة الماضية

ونقلت الخارجية الإيطالية عن ألفانو قوله “أمام الغارات التي ضربت مدينة درنة الليلة الماضية، مما تسببت في سقوط قتلى وجرحى، نحن قريبون من أسر الضحايا، ونتضامن مع سكان المدينة” شرقي ليبيا.

واعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “الامل بوصول سريع للمنظمات الإنسانية حتى يتمكنوا من إسعاف الجرحى وتقديم المساعدة اللازمة للتخفيف من معاناة المواطنين” في المدينة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أدانت “الهجمات الجوية التي شُنت على أحد الأحياء السكنية في درنة ليلة الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين”. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “لقي ما لا يقل عن 12 طفلاً وامرأة مصرعهم وأصيب ثلاثة بالغين وأربعة أطفال بجروح”، حسبما جاء في تصريح صحفي للبعثة الأممية.

وأضافت “إذ تتقدم البعثة بأخلص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنها تدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية ودون أية عوائق ورفع القيود المفروضة على التنقل، لا سيما بالنسبة للمحتاجين إلى العلاج الطبي”.

وتؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جديد أن “القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين، وتذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين”، وفقا للبيان.