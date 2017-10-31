جينتيلوني : السعودية أطلقت تحديات مهمة بإتجاه المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الرياض- رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن “المملكة العربية السعودية أطلقت تحديات مهمة بإتجاه المستقبل”، مؤكدا اهتمام إيطاليا المشاركة في (رؤية المملكة2030 ) الطموحة للتنمية.

كما نوه جينتيلوني في تصريح من الرياض، المحطة الثانية لجولته الاسيوية التي بدأها بنيودلهي وتشمل لاحقا أبو ظبي والدوحة، بأهمية العلاقات مع السعودية “لمصالحنا الوطنية ولاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وليبيا”. كما أبدى “الأمل بأن تتمكن المحاولات الجارية من قبل الإدارة الأمريكية والكويت من العمل على تفادي التوترات في الخليج”، في إشارة إلى أزمة مجلس التعاون الحالية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز أقام في قصره بالرياض جلسة مباحثات رسمية مع جنتيلوني، جرى خلالها “استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات”.

كما ذكرت (واس) أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع ضيفه الإيطالي، حيث تمّ “استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الاستثماري والتبادل التجاري وفق رؤية المملكة 2030”.