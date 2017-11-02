نتنياهو: على الفلسطينيين القبول بإسرائيل دولة يهودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- لندن- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم، الفلسطينيين القبول بإسرائيل “دولة يهودية”.

وقال نتنياهو في مستهل إجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في لندن “شكرا يا رئيسة الوزراء على حفاوة الاستقبال وعلى دعوتك لي بالاحتفاء بكل فخر بحدث تاريخي كبير. هذا هو حدث كبير في التاريخ اليهودي والبريطاني وفي التاريخ العالمي”.

واضاف “قبل مئة عام، ساهم إعلان بلفور في تمهيد الطريق نحو إعادة إقامة دولة مستقلة خاصة بالشعب اليهودي على أرض أجداده”.

وتابع”بعد مرور مئة عام على إعلان بلفور، يجب على الفلسطينيين أن يقبلوا أخيرا بوجود بيت قومي يهودي ودولة يهودية، وعندما سيقوم الفلسطينيون بذلك، فإن الطريق إلى تحقيق السلام سيكون أقرب وبرأيي، سيكون السلام في متناول اليد”.

إلا ان نتنياهو استدرك “ولكن هناك أشياء كبيرة تحدث في الشرق الأوسط لأن دول عربية كثيرة صارت تعتبر إسرائيل ليس عدوا لها بل حليفا حيويا لها في مكافحة الإسلام المتطرف”. وقال “التهديد الذي نراه جميعا يتمثل بصعود إيران التي تعتزم ليس تحقيق الهيمنة في الشرق الأوسط فحسب بل أيضا تطوير الأسلحة النووية”.

واضاف “الغاية التي حددتها لي ليست عبارة عن الاحتفاظ بالصفقة أو إلغاءها بل تحسين ظروفها وإصلاح تقصيراتها وأعتقد أنه يتوجب على أولئك الذين يريدون الاحتفاظ بها أن يتعاونوا فيما بينهم بما يتعلق بالعمل على إصلاحها”. وتابع في كلامه لرئيسة الوزراء البريطانية “لديّ عدة أفكار عملية في هذا الشأن وأتطلع إلى مناقشتها معك”.