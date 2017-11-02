رئيس البرلمان الأوروبي يحضر جنازة الصحفية المالطية غاليزيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يحضر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني جنازة الصحفية المالطية القتيلة دافنيه كاريانا غاليزيا، يوم غد في مالطا بناء على دعوة من عائلتها.

جاء هذا الإعلان في بيان أصدره مكتب تاياني اليوم، مشيراً إلى أن رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي سيقوم بعد حضوره مراسم الجنازة بعد ظهر يوم غد الجمعة بزيارة إلى مقر الصحيفة التي كانت تعمل بها القتيلة لمدة 11 عاماً.

ويذكر أن غاليزيا قد قتلت إثر انفجار قنبلة زُرعت في سيارتها الشهر الماضي في مالطا.

وكانت الصحفية الاستقصائية والمدونة غاليزيا (53عاماً) قد ساهمت في تحقيقات بقضايا فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، بينهم زوجته، في القضية التي تُعرف إعلامياً بـ(أوراق بنما)، ما عزز فرضية تورط جهات بالدولة في الحادث، ولكن موسكات نفى ذلك بقوة.

وقد أثار الحادثة ضجة كبيرة وحملة إدانات في الأوساط الدولية والأوروبية، حيث طالب تاياني في تصريحات سابقة بـ”تحقيق دولي” بمساعدة وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول).