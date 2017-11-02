بلجيكا: عمدة بلدية مولنبيك تمنع تجمعاً لليمين المتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت عمدة بلدية مولنبيك فرانسواز سخابمانس، أنها اتخذت قراراً رسمياً بمنع تجمع لليمين المتطرف ضد المسلمين من المقرر إقامته يوم غد، على أراضي البلدية.

وكان النائب البلجيكي فيليب دو وينتر، أحد وجوه حزب الفلامز بلانغ، اليميني المتطرف والمعادي للهجرة والإسلام، قد دعا نظيره الهولندي غيرت ويلدرز، إلى المشاركة في هذا التجمع الذي يحمل عنوان “سفاري الإسلام”.

وقد اشتهرت بلدية مولنبيك، من أكبر بلديات العاصمة البلجيكية، عقب هجمات باريس وبروكسل على التوالي 2015 و2016، بسبب صلات وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ”الوثيقة” بين بعض سكان البلدية والفريق الذي نفذ الهجومين.

وأشارت سخابمانس إلى أنها أوعزت لقوات الشرطة المحلية التدخل لمنع هذه التظاهرة، ” يُمنع تجمع المشاركين أو المؤيدين أو المعارضين على أراضي البلدية”، حسب مضمون الأمر الإداري الصادر عن عمدة البلدية.

وشددت المسؤولة المحلية إلى أن رجال الشرطة التابعين للبلدية سيقومون بإبعاد أي شخص يتواجد في المكان المحدد للتجمع.

وفي رده على كلام عمدة البلدية، أكد فيليب دو وينتر، أنه يتمتع بحرية التعبير وانه سيمضي قدماً في تنظيم هذا التجمع مع السياسي الهولندي ويلدرز، رغم المنع الإداري.

وكان فيليب دو وينتر، قد أعلن في تصريحات سابقة أنه سيذهب في “سفاري الإسلام” إلى بلدية مولنبيك، بوصفها “مركز الجهادية في أوروبا”، على حد وصفه.

كما أعلن دو وينتر أنه سيذهب برفقة ويلدرز، أيضاً إلى المسجد الكبير في بروكسل الذي تديره المملكة العربية السعودية.

وتخشى السلطات في مولنبيك، التي تسكنها أغلبية مسلمة من أصول مهاجرة، أن يثير التجمع حالة غضب بين المواطنين وأعمال عنف قد يصعب تطويقها.