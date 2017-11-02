رينزي: لا نريد سوى الحقيقة حول مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، ماتيو رينزي، المطالبة بشكف ملابسات مقتل مواطنه طالب الدكتوراه، جوليو ريجيني في مصر أوائل عام 2016.

وكتب رينزي، مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية ربيع العام القادم، في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “نحن نطالب بقوة بالحقيقة حول (مقتل) جوليو ريجيني”. وأردف “الحقيقة، ولا شيء غيرها. ولذلك كنا نطالب منذ أشهر بالوضوح من جانب جامعة كامبريدج أيضا، كما فعلت صحيفة لاريبوبليكا.هل يخفي الفريق الذي كان يتابع (رسالة الدكتوارة الخاصة) ريجيني شيئا؟”.

ونشرت (لاريبوبليكا) تقريرا استقصائيا مدعوما بـ”وثائق غير منشورة ومحادثات عبر سكايب”، أشارت من خلاله إلى أن الاستاذة المسؤولة في جامعة كامبردج عن رسالة دكتواره ريجيني، مها عبد الرحمن، “كذبت بشأن ملابسات رئيسية محيطة بعلاقتها الأكاديمية مع الباحث الإيطالي، وموضوع البحث واختيار الاستاذ الذي سيرافقه في بحثه بمصر”.

ولقد أعادت الحكومة الايطالية سفيرها إلى القاهرة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أزمة دبلوماسية لأكثر من عام على خلفية حادثة خطف وتعذيب ومقتل ريجيني في العاصمة المصرية، نظرا لعدم تعاون السلطات المصرية، حينها، مع المحققين الايطاليين بشأن القضية.